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انطلاق الجولة السادسة من مفاوضات "فيينا" بشأن نووي إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-12T12:41:06+0000
انطلاق الجولة السادسة من مفاوضات "فيينا" بشأن نووي إيران

شفق نيوز / تنطلق عصر يوم السبت، الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران ومجموعة (4+1) في العاصمة النمساوية فيينا.

وسيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، لمواصلة جهود رفع الحظر الأمريكي، على أمل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم عام 2015.

ووصل مساعد وزير الخارجية الإيراني، رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي، إلى فيينا، للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات.

وسيرأس الاجتماع إنريكي مورا، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عراقجي الوفد الإيراني.

ومن المتوقع أن يواصل المشاركون المشاورات حول عودة أمريكا المحتملة إلى الاتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق.

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