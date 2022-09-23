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انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية وكييف تعلق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-23T06:28:29+0000
انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية وكييف تعلق

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة، استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لها.

ويجرى الاستفتاء في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا، وتستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري.

وتبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا 100 ألف كلم مربع، أي ما يشكل قرابة 20 في المئة من مجموع مساحة البلاد.

ويتراوح عدد سكان تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية ما بين 5 إلى 7 مليون نسمة، أي ما يقارب 15 بالمئة من مجموع سكان أوكرانيا.

وتقول وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن أمر الاستفتاءات أثير في وقت سابق خلال برلمانات جمهوريتي لوغانسك ودوينتسك، حيث أقرت الإجماع قوانين الاستفتاء.

وفي خيرسون وزاباروجيا، قدمت منظمات محلية طلبات إلى السلطات العسكرية بشأن عقد الاستفاء على الانضمام إلى روسيا.

من جانبه وصف مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتنكو، لـ"سكاي نيوز عربية"، الاستفتاءات بالأمر "المدهش والمضحك".

وأوضح ميكيتنكو: "أن الآلاف من المواطنين الأوكران غادروا تلك المناطق الأوكرانية؛ وبالتأكيد فإن نتائج تلك الاستفتاءات المخطط لها مسبقا ستكون مزيفة، كما حدثت بنفس استفتاءات جزيرة القرم قبل 8 أعوام".

نوه إلى أن الإسراع في ضم تلك المناطق لروسيا، يأتي كتصعيد ورد فعل على التقدم العسكري الأوكراني شرق البلاد، والذي أسفر عن تحرير أكثر من 8000 كيلومتر مربع منذ مطلع سبتمبر الجاري من مناطق احتلتها روسيا.

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