انطلاقا من العراق: توقع إسرائيلي بهجوم انتقامي من ايران قبل الانتخابات الامريكية

ذكر موقع "اكسيوس" الاخباري الأمريكي أن الاستخبارات الاسرائيلية تتوقع بأن إيران ستقوم بشن هجوم على اسرائيل انطلاقا من الاراضي العراقية خلال الايام المقبلة.

ونقل "اكسيوس" عن مصدرين إسرائيليين قولهما إنه من المرجح ان تعمد إيران إلى مهاجمة اسرائيل من الاراضي العراقية، قبل حلول موعد الانتخابات الأمريكية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتبر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ أن تنفيذ الهجوم من خلال ميليشيات عراقية موالية لإيران، وليس من الاراضي الايرانية مباشرة، قد تكون محاولة من جانب إيران لتجنب تعرضها لهجوم إسرائيلي ضد مواقعها الاستراتيجية في الداخل الإيراني.

ونقل التقرير عن مصادر اسرائيلية قولها ان الاستخبارات الاسرائيلية تعتقد أن الهجوم الإيراني قد يتم من العراق من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وذكر التقرير بأن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي كان اعلن اليوم الخميس أن إسرائيل ارتكبت خطأ عندما شنت هجوما على ايران في الأسبوع الماضي، مؤكدا على الرد الايراني سيكون "مختلفا عن أي سيناريو" قد تتوقعه إسرائيل.

ترجمة: وكالة شفق نيوز