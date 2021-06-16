انسحاب مرشح إصلاحي من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن المرشح الإصلاحي الإيراني، محسن مهر علي زاده، يوم الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن مصادر خاصة قولها، إن "المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية بعث برسالة إلى وزير الداخلية (عبد الرضا رحماني فضلي)، يبلغه فيها انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية".

من جانبه، أكد علي رضا تاجر نيا المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح محسن مهر علي زاده، في حديث لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا" الإصلاحية، انسحاب المرشح من سباق الانتخابات، مضيفا أن "بيانا رسميا سيصدر بشأن ذلك خلال الساعات المقبلة".

وجاء إعلان المرشح محسن مهر علي زاده، بعدما تحدثت وسائل إعلام إيرانية الليلة الماضية عن اجتماع بين مهر علي زاده والمرشح المعتدل والمحسوب على الإصلاحيين، عبد الناصر همتي.

وأعلنت بعض الأحزاب الإصلاحية الثلاثاء دعمها لرئيس البنك المركزي السابق المرشح المعتدل، عبد الناصر همتي، مطالبة الإيرانيين بالتصويت له.

وبعد انسحاب المرشح محسن مهر علي زاده، ستنحصر المنافسة بين ستة مرشحين، خمسة منهم من التيار الأصولي، وواحد مدعوم من الإصلاحيين.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية في وقت سابق، إن 59 مليون إيراني يحق لهم التصويت في الانتخابات.