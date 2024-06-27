انسحاب مرشح ثان من سباق انتخابات الرئاسة في إيران

شفق نيوز/ أفاد تلفزيون "العالم" الإيراني، يوم الخميس، بأن المرشح علي رضا زاكاني انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، والمقرر إجراؤها غدا.

وزاكاني، هو القائد السابق لـ"الباسيج" التابعة للحرس الثوري، ورئيس بلدية طهران ونائب برلماني سابق من غلاة المحافظين، وسبق استبعاده من المنافسة في انتخابات الرئاسة عامي 2013 و2017، كما انسحب من انتخابات الرئاسة عام 2021 لصالح رئيسي.

وهذا الانسحاب هو الثاني قبل يوم من انطلاق السباق الانتخابي، بعد أن قرر " أمير حسين غازي زاده هاشمي"، الانسحاب.

ويقول مراقبون أن مثل هذه الانسحابات شائعة في الساعات الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، خاصة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة قبل إجراء التصويت عندما تدخل الحملات الانتخابية فترة الصمت الانتخابي.