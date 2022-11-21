اندونيسيا.. مقتل واصابة 320 شخصاً "حتى الآن" في زلزال "جاوة"

شفق نيوز / كشف مسؤولون محليون اندونيسيون، اليوم الاثنين، عن مقتل واصابة 320 في حصيلة قابلة للزيادة في زلزال ضرب غرب البلاد.

وقال مسؤول محلي اندونيسي إن "ما لا يقل عن عشرين شخصا قد لقوا حتفهم بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة إقليم جاوة الغربية الإندونيسي".

وأوضح هيرمان سوهرمان، المسؤول الحكومي من بلدة سيانج، الواقعة في جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، لقناة محلية أن "عدد الجرحى قد وصل إلى 300 حالة".

وتابع المسؤول الإندونيسي أن "هذه الإحصائية من مستشفى واحد من أصل أربع مستشفيات في سيانجور"، لافتا إلى أنه "من المحتمل أن يرتفع عدد القتلى والجرحى".

وكانت وكالة الكوارث الوطنية قد أفادت في وقت سابق مصرع 14 حالة وفاة.

وقالت وكالة الطقس والجيوفيزياء إن زلزال يوم الاثنين قد ضرب منطقة سيانجور الواقعة على بعد 75 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا، موضحة أنه لا توجد احتمالية لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إن عدة منازل ومدرسة داخلية إسلامية في المنطقة قد تضررت، فيما لا يزال المسؤولون المحليون يواصلون تقييم الحجم الكامل للأضرار.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض المباني في سيانجور وقد تحولت تقريبا إلى أنقاض بينما تجمع السكان الخائفون في الخارج.

وقال رجل يدعى، موشليس، والذي كان في سيانجور عندما حدث الزلزال، إنه شعر "بهزة قوية" وتضررت الجدران قبل سقوط سقف مبنى مكتبه.

وقال موشليس لتلفزيون محلي: "لقد صدمت للغاية. أخشى أن يكون هناك زلزال آخر"، مردفا أن الناس هربوا من منازلهم على عجل حيث تعرض بعضهم إلى حالات إغماء.

وذكرت تقارير إعلامية أنه قد جرى تسجيل 25 هزة ارتدادية في الساعتين التاليتين للزلزال.