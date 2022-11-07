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اندلاع حريق قرب برج خليفة في دبي.. فيديو 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-07T07:31:40+0000
اندلاع حريق قرب برج خليفة في دبي.. فيديو 

شفق نيوز/ نشب حريق في ساعة مبكرة من، صباح الاثنين، في بناية شاهقة تتألف من 35 طابقا بمدينة دبي بالقرب من برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

 ولم يتضح ما إذا كان الحريق تسبب في أي إصابات في المبنى السكني، بيد أن النيران كانت قد أخمدت مع وصول مراسل وكالة "أسوشيتدبرس" إلى الموقع.

وأمكن مشاهدة آثار سوداء جراء الحريق، والتي امتدت إلى المبنى الذي هو جزء من سلسلة أبراج تسمى ”بوليفارد ووك 8″ التابعة لشركة إعمار، المطور المدعوم من الدولة في الإمارة.

 ولم تعترف شرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بالحريق، في حين  لم ترد  شركة إعمار والمكتب الإعلامي لحكومة دبي على مكالمات "أسوشيتدبرس" لطلب للتعليق.

https://twitter.com/jaccocharite/status/1589499374194683904

وأثارت سلسلة حرائق في بنايات شاهقة في دبي، والمرصعة بناطحات السحاب، في السنوات الماضية تساؤلات بشأن سلامة الكسوة الخارجية والمواد الأخرى المستخدمة في الدولة.

وكان قد اندلع حريق في فندق ”العنوان” (ذا أدريس) بمنطقة داون تاون بدبي في ليلة رأس السنة الجديدة عام 2015، وهو أحد أفخم الفنادق في دبي بالقرب من برج خليفة.

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