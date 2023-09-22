اندلاع حريق في "أكبر" حقل نفطي في الكويت (فيديو)

شفق نيوز/ أظهرت لقطات مصورة، الجمعة، اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي أكبر مصفاة للبترول في الكويت.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية على منصة إكس إن الحريق "اندلع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي".

وأضافت أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق"، مشيرة إلى أنها ستعلن المزيد من التفاصيل "فور توفرها".

وكانت المصفاة شهدت في يوليو الماضي حادثا مماثلا اندلع في أحد الخطوط في مصفاة، وفقا لما أوردته شركة البترول الوطنية الكويتية.

وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي، التي بدأ تشغيلها العام 1949، حوالى 10,5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط).

وفي يناير 2022، قتل شخصان وأصيب 10 آخرون إثر حريق في وحدة إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي جنوب العاصمة.

وتنتج الكويت، التي تعد من أثرى دول الخليج بالنفط ومصادر الطاقة، نحو 2,7 مليون برميل نفط يوميا يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.