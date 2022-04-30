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اندلاع حريق داخل مجمع الامام الرضا في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-30T07:10:13+0000
اندلاع حريق داخل مجمع الامام الرضا في إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم السبت، بأن حريقا اندلع في المجمع الذي يضم أكثر المراقد الشيعية تقديساً في البلاد، دون اصابات.

وقالت الوكالة أن النيران اشتعلت، امس الجمعة، في إحدى ماكينات التنظيف، التي كانت في ساحة مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد. وسرعان ما وصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدت النيران، مشيرة إلى أن سبب الحادث قيد التحقيق.

ويقع مرقد الإمام الرضا على بعد 900 كم شمال شرق العاصمة طهران، وهو أكبر مجمع يضم ضريحا في إيران، وواحد من أهم المزارات في البلاد.

ويستقطب المرقد نحو 20 مليون زائر سنوياً، ومعظمهم من الإيرانيين والزائرين الشيعة من الدول المجاورة مثل العراق وباكستان وأفغانستان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طعن مهاجم 3 دعاة في المرقد فقتل اثنين منهم. واعتقل المهاجم مع 4 من المشتبه بهم من المتعاونين معه.

وقال الرئيس الايراني في تصريح له اليوم السبت: إن "داعش وراء الهجوم الارهابي في العتبة الرضوية قبل فترة".

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