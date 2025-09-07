اندلاع حريق داخل مبنى رئاسة الوزراء الأوكرانية

شفق نيوز- كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، باندلاع حريق في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة كييف وسط تقارير عن سقوط طائرة مسيرة عليه.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اندلع حريق في مبنى حكومي بمنطقة بيشيرسكي، نتيجة إسقاط طائرة مسيرة على الأرجح، ويعمل رجال الإطفاء في موقع الحادث".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد الدخان فوق مبنى رئاسة الوزراء مع اشتعال النيران في السقف أو الطابق العلوي.

وذكر النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك في منشور عبر "تلغرام"، أن "الطوابق العلوية من المبنى تضم مكتب رئيس الوزراء وقاعة اجتماعات الحكومة، بالإضافة إلى طابق فني".

وحسب وسائل إعلام أوكرانية، فقد تعرضت كييف لقصف جوي مكثف الليلة الماضية، أدى إلى اندلاع حرائق وتضرر منشآت في بعض مناطق المدينة.

وسجلت الليلة الماضية غارات جوية في أنحاء أخرى من البلاد، حيث شهدت مدينة كريفوي روغ هجوما صاروخيا على منشأة صناعية وأحد مرافق البنية التحتية، وذلك بالإضافة إلى هجمات بطائرات مسيرة.

وسمع دوي انفجارات كثيفة في مدينة كريمنشوغ حيث أفادت السلطات المحلية بوقوع هجوم على منشأة، وكذلك على جسر فوق نهر دنيبر مما أدى إلى إغلاقه، كما تعرضت مدينة أوديسا أيضا لهجوم مكثف بطائرات مسيرة.