اندلاع اشتباكات "إيرانية - طالبانية" عند الحدود مع أفغانستان

شفق نيوز/ تبادلت القوات الإيرانية وحركة طالبان إطلاق نار لفترة قصيرة اليوم السبت، في بلدة ساسولي عند الحدود بين إيران وأفغانستان، على ما أعلنت الشرطة الإيرانية.

ويأتي الحادث في سياق توترات بين طهران وكابول حول توزيع مياه نهر هلمند بسبب سد عليه يؤثر في تدفق المياه إلى الجمهورية الإسلامية التي تعاني جفافا.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء عن قائد قوى الأمن الداخلي قاسم رضائي قوله إن "القوات الطالبانية (استخدمت صباح السبت) أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردا حاسما من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان".

وأضاف "عقب حادث إطلاق النار هذا، وجه قائد حرس الحدود في ساسولي التحذيرات اللازمة وفقا للبروتوكلات الحدودية إلى طالبان".

بدورها أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة جنود من الطرفين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد نافع تاكور القول إن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين، واحد من كل طرف.

وتقول الوكالة إن الحكومة الإيرانية لم تعترف بسقوط أية قتلى، رغم أن صحيفة طهران تايمز شبه الرسمية الناطقة بالإنكليزية قالت إن القتال أسفر عن مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين.

وأضافت الصحيفة أنه تم إغلاق معبر حدودي رئيسي مع أفغانستان أيضا.

وتتشارك إيران مع أفغانستان حدودا يزيد طولها على 900 كيلومتر، ولا تعترف طهران بحكومة طالبان.

والأسبوع الماضي، حذرت إيران من أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة" في ظل تصاعد حدة نزاعها مع أفغانستان بشأن السد على نهر هلمند.

وينبع نهر هلمند من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين.

وسبق أن قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن كابول "متمسكة بالإيفاء بالتزاماتها"، لكنه أشار إلى أن منسوب المياه تراجع نتيجة "الجفاف الشديد".

وأضاف أن "التصريحات غير المناسبة" الصادرة عن الجانب الإيراني في هذا الصدد يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين وبالتالي ينبغي "عدم تكرارها".