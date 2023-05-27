اندلاع اشتباكات إيرانية أفغانية على الحدود

شفق نيوز / اندلعت اشتباكات بين عناصر من حركة "طالبان" وحرس الحدود الإيراني بمحافظة كنج الحدودية جنوبي أفغانستان، يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية، أن الاشتباك كان على الحدود المشتركة مع إيران، مشيرة إلى أنه وقع في منطقة ماككي ولسوالي بولاية نيمروز.

من جانبها، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية، وقوع اشتباك بين حرس الحدود وعناصر من حركة "طالبان"، فيما لم تتضح أسباب الاشتباك حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن 5 عناصر من قوات حرس الحدود الإيرانية لقوا مصرعهم في اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.