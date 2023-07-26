انخفاض "غير مسبوق" في عدد السكان اليابان والحكومة تكافح لزيادة الإنجاب

شفق نيوز/ كشفت السلطات اليابانية، يوم الأربعاء، عن تسجيل انخفاض "غير مسبوق" في أعداد السكان منذ أكثر من نصف قرن، مشيرة إلى أنها تبذل جهوداً حثيثة لزيادة معدل الإنجاب المنخفض للغاية.

وذكرت وكالة "فرانس برس، ان عدد السكان الذين يحملون الجنسية اليابانية بلغ 122.42 مليوناً في الأول من كانون الثاني/يناير 2023، أي أقل بنحو 800 ألفاً و500 شخص عن عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية اليابانية.

واشارت الوزارة إلى أن التراجع الذي بلغ 0.65% هو الأعلى منذ عام 1968، عندما تم توفير الإحصاءات القابلة للمقارنة.

وللمرة الأولى، سجلت جميع مقاطعات البلاد وعددها 47 انخفاضاً في عدد سكانها.

وتشهد دول صناعية عدة انخفاضاً في معدلات المواليد، لكن هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في الأرخبيل الياباني، حيث لا يكف عدد السكان عن الانخفاض منذ 14 سنة متتالية.

وبحسب الإحصائيات فإن نحو 30% من سكان اليابان هم في سن 65 عاماً وما فوق، ما يضع البلاد في المرتبة الثانية عالمياً بعد موناكو.

في المقابل، ارتفع عدد الأجانب المقيمين في البلاد بنحو 289 ألفاً و498 نسمة العام الماضي، أي بزيادة قدرها 10.7%، ليصل عددهم الاجمالي إلى حوالى ثلاثة ملايين نسمة، وهو رقم قياسي.

كما تزامن الارتفاع الحاد مع تخفيف قيود السفر إلى اليابان للحد من انتشار كوفيد-19 العام الماضي.

وتفرض اليابان قواعد هجرة صارمة نسبياً، لكن الحكومة تعمل على تخفيفها تدريجا لمواجهة الافتقار إلى اليد العاملة.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إن اليابان "توشك أن تعجز عن الاستمرار في العمل كمجتمع".

وسجل الأرخبيل أقل من 800 ألف ولادة في عام 2022، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وفقًا لأرقام صدرت في وقت سابق هذا العام.

وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الانخفاض في عدد الأطفال والسكان قضية مهمة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحماية الاجتماعية لليابان".