انخفاض أعداد العراقيين في الكويت بنسبة 11% خلال 33 عاماً

شفق نيوز/ أظهرت إحصاءات جديدة نشرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، يوم الخميس، عن انخفاض أعداد العراقيين في الكويت خلال 33 عاماً الماضية بنسبة 11%.

وقالت الهيئة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "أعداد العراقيين في الكويت خلال عام 1990 بلغ 18 ألف و610 أشخاص، وانخفض بنسبة 11% ليصل الى 16 الف و 479 شخصا خلال نهاية العام الماضي 2022"، مبينة أن "اكبر انخفاض حصل في أعداد العراقيين كان عام 1993 عندما بلغ 9 آلاف و230 شخص، فيما كان أكبر عدد من العراقيين في عام 2017 عندما بلغ أعدادهم 19 الف و 671 شخصا".

واضافت ان "نسبة العراقيين لسكان الكويت خلال عام 1990 كانت تشكل 1.18% ، إلا أنها تراجعت بحلول نهاية 2022 لتبلغ 0.17% فقط".

وتضم الكويت ست محافظات هي "حولي والعاصمة والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير"، ويعيش معظم سكان الدولة في محافظات حولي والعاصمة والفروانية، فيما يشكل الوافدون حوالي 60٪ من إجمالي سكان الكويت، البالغ عددهم 3.068.155 ملايين نسمة حسب تقديرات عام 2022.