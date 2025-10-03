انخفاض أسعار الأغذية العالمية في أيلول الماضي

شفق نيوز- روما

أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الجمعة، تراجع أسعار السلع الغذائية العالمية في أيلول/ سبتمبر الماضي متأثرة بهبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 128.8 نقطة في أيلول/ سبتمبر بانخفاض عن قراءة معدلة بلغت 129.7 نقطة في آب/ أغسطس الماضي.

فيما ارتفع المؤشر 3.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

في المقابل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025 إلى 2.971 مليار طن من 2.961 مليار طن كانت توقعتها الشهر الماضي.

وأشارت المنظمة، إلى أن التقديرات الأحدث تعني زيادة 3.8% عن إنتاج العام الماضي وتشكل أكبر صعود سنوي منذ 2013، عازية التعديل بالرفع إلى زيادة توقعات إنتاج القمح والذرة والرز.