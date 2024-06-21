انخفاض "تاريخي" في أعداد الولادات بسويسرا

شفق نيوز/ كشف المكتب الفيدرالي السويسري للإحصاء، عن انخفاض "تاريخي" في أعداد الولادات خلال العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن المكتب، أن "عدد الأطفال لكل امرأة في سويسرا وصل إلى 1.33 في العام 2023، وهو أدنى مستوى تاريخي حيث تم تسجيل 80 ألف مولود حي في سويسرا، وهو أقل بمقدار 2.3 ألف أو 2.8% عما كان عليه في العام 2022"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار إلى أن "متوسط ​​عدد الأطفال لكل امرأة انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، فلقد كانت النسبة تعادل 1.52 طفل لكل امرأة في العام 2021، وانخفض الرقم إلى 1.39 في العام 2022، وانخفض الرقم أكثر ليصل إلى 1.33 في العام 2023".

وأشار إلى أنه في العام 2023 انخفض عدد الولادات في سويسرا بنسبة 4.2% بالنسبة للأمهات السويسريات، كما انخفضت هذه النسبة بمقدار 0.8% بالنسبة للأمهات اللواتي يحملن جنسيات أجنبية.

وفيما يتعلق بجنسية الأطفال، أوضح المكتب أن سويسرا شهدت العام الماضي ولادة 56 ألفاً و100 طفل يحملون الجنسية السويسرية، فيما ولد فيها 23 ألفاً و900 طفل من جنسيات أجنبية.

ونوه المكتب إلى أن متوسط عمر النساء عند ولادة الطفل الأول كان يبلغ 31.2 سنة في سويسرا عام 2022، وبلغ 31.3 سنة عام 2023.