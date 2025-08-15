انتهاء قمة ألاسكا بعد 3 ساعات من المحادثات "الثلاثية"

شفق نيوز- واشنطن

اختتمت في ولاية ألاسكا الأمريكية، الجمعة (بالتوقيت المحلي)، القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي هدفت إلى التوصل لاتفاق ينهي العمليات العسكرية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ العام 2022.

وبحسب ما أوردته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كان مقرراً أن يعقد بوتين وترامب لقاءً ثنائياً، إلا أن صيغة الاجتماع تغيّرت إلى "ثلاثة مقابل ثلاثة". وقد رافق الرئيس الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومستشار السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، فيما ضم وفد ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف.

وفي تصريحات عقب القمة، قال ترامب إن لدى واشنطن وموسكو معاهدات نووية سيتم مناقشتها، مضيفاً: "إذا سارت الأمور على نحو جيد، سنعقد اجتماعاً آخر، وإذا تعيّن فرض عقوبات فسوف نفعل ذلك".

وأكد أن الاجتماع المقبل سيشمل بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر ان يعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً لاحقاً.