انتهاء أزمة احتجاز رهائن في "بنك فدرال" اللبناني

شفق نيوز / سلم محتجز الرهائن، في بنك "فدرال" اللبناني، مساء الخميس، نفسه إلى السلطات الأمنية، وذلك بعد الاتفاق معه على منحه جزءا من مدخراته، ليضع حدا لعملية احتجاز منذ الصباح.

وكان شاب لبناني، قد دخل وهو يحمل السلاح ومواد قابلة للاشتعال، صباح الخميس، فرع مصرف "بنك فدرال" في شارع الحمرا وسط العاصمة بيروت، وطالب بتسليمه أمواله، مهددا بإشعال النار على نفسه ومن في الفرع.

ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، والذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.

ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، جمدت العديد من البنوك التجارية أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية حيث وضعت ضوابط غير رسمية على رأس المال.