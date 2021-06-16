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انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-16T13:48:20+0000
انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن

شفق نيوز / أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، انتهاء جولة من المحادثات على نطاق ضيق، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، ضمن إطار أعمال القمة المنعقدة بينهما في سويسرا.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "المحادثات التي أجراها بوتين وبايدن في فيلا "لا غرانج" بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن استمرت نحو ساعتين، بدلا عن 75 دقيقة كما كان مقررا أصلا".

ومن المقرر أن يعقد بوتين وبايدن بعد فاصل وجيز محادثات على نطاق موسع بحضور أعضاء الوفدين المرافقين لهما.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، بدأت أعمال القمة بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في جنيف، بحضور وزراء خارجية البلدين، حيث تصافح الرجلان بحضور الرئيس السويسري، جاي بارميلين.

ووصل بايدن إلى قصر لا غرانج في جنيف، بعد بوتين حيث تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية، إذ تتخذ السلطات الأمنية إجراءات استثنائية لتأمين القمة بين بايدن وبوتين.

ولا غرانج هو قصر تاريخي يعود الى القرن الثامن عشر ويطل على بحيرة ليمان- فاتن لكن المحادثات يبدو أنها ستكون صعبة ومتوترة.

وظهر الرئيسان بوتين وبايدن يتوسطهما الرئيس السويسري جاي بارميلين.

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