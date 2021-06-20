انتهاء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا وإيران تنشد الحلول

شفق نيوز / انتهت، يوم الأحد، الجولة السادسة من مفاوضات فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فيما طالبت طهران بحلول من عواصم دول الاتفاق.

وعقب انتهاء الجولة السادسة، أعلن مبعوث الاتحاد الاوروبي الى مفاوضات فيينا، انريكي مورا، عودة ممثلي ودبلوماسيي الدول الاطراف الى عواصمهم للتشاور.

وأوضح مورا، في تصريحات صحفية، أن "المشاركين في الاجتماع ستكون لديهم فكرة أوضح عن مدى اقترابهم من الاتفاق (النهائي) فور عودتهم إلى المفاوضات مجدداً"، دون أن يحدد تاريخ استئنافها.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، رئيس الوفد المشارك في مفاوضات فيينا، عباس عراقجي، إن "القضايا المهمة العالقة تقتضي قرارات جادة داخل العواصم، لاسيما في الدول التي تشكل طرفا في هذه المفاوضات".

وأشار عراقجي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، إلى "التقدم الحاصل خلال هذه المرحلة، لاسيما بشأن صياغة مسودة النصوص قيد التفاوض".

وطالب، الأطراف المشاركة في المفاوضات بـ"القيام انطلاقًا من إرادة جادة وقوية باتخاذ قرارات مناسبة لإحياء الاتفاق النووي".