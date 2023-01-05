انتقاما لهجوم سابق.. 15 من عناصر "داعش" بين قتيل ومعتقل في غارات لطالبان

شفق نيوز/ أعلنت حركة طالبان، اليوم الخميس، عن مقتل ثمانية عناصر من "داعش" في أفغانستان واعتقال سبعة آخرين بعد غارات على معاقل التنظيم، مبينة أنهم متورطون بهجوم على أحد الفنادق في البلاد.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، عن الغارات التي نُفذت: "كان لهؤلاء الأعضاء دور رئيسي في الهجوم على الفندق (الذي يرتاده) الصينيون ومهدوا الطريق لأعضاء أجانب في تنظيم داعش ولاية خراسان للقدوم إلى أفغانستان".

وأضاف أن "الكثير من الأسلحة والمتفجرات سقطت في أيدي قوات الأمن".

يشار إلى أن عدة هجمات إرهابية وقعت في أفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.

وصعَّد "داعش-خراسان" عملياته منذ تولي طالبان السلطة أغسطس 2021، خاصة مع رفض طالبان استراتيجية التنظيم الخاصة بتنفيذ هجمات ضد المصالح الأجنبية داخل أفغانستان، واتخاذ أراضيها قاعدة لشن هجمات على دول الجوار.