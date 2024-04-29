"انتقال قادة حماس إلى العراق".. قيادي بالحركة يكشف الوجهة المقبلة

شفق نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، يوم الاثنين، حقيقة انتقال قيادات الحركة إلى العراق أو سوريا أو تركيا، فيما أشار إلى السبب الرئيسي من هذه الأنباء.

وقال أبو مرزوق، في تصريح لقناة العالم الإيرانية، إن "الأردن سيكون الوجهة المقبلة لقيادات الحركة في حال غادرت قطر"، مفنداً في الوقت نفسه شائعات أن قيادات حماس ستنتقل إلى العراق أو سوريا أو تركيا".

وأضاف أن "كل هذه أجواء إعلامية فقط للضغط على القطريين"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "قيادة حماس، اذا انتقلت وهو أمر غير قائم حالياً، فستنتقل إلى الأردن".

وزاد أبو مرزوق، بالقول: "الأردن شعب مضياف وكريم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية، ولنا علاقة جيدة مع النظام الأردني"، لافتاً إلى أن "الذي يقرر في قطاع غزة وفي مستقبل غزة هي حماس.. من غير المعقول أن تدخل إسرائيل 300 ألف جندي إلى غزة، وتفشل، ثم تأتي أي جهة أخرى لتقول كلمة الفصل في القطاع".