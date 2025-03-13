انتقاد لاذع يطال ترامب لاستخدامه وصف "فلسطيني" بغرض الإهانة

شفق نيوز/ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لانتقادات من جماعات حقوقية في الولايات المتحدة بسبب وصفه السناتور الديمقراطي تشاك شومر بـ"الفلسطيني"، معتبرة أن استخدامه لهذا المصطلح جاء بقصد الإهانة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، حيث أبدى استياءه من رفض الديمقراطيين في الكونغرس دعم أجندته بشأن سياسة ضرائب الشركات.

وقال ترامب: "شومر فلسطيني من وجهة نظري. لقد أصبح فلسطينياً. كان يهودياً في السابق. لم يعد يهودياً. إنه فلسطيني".

ويُعد شومر، الذي لا يمتلك أصولاً فلسطينية، أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة.

من جانبه، وصف نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، تصريحات ترامب بأنها "إهانة عنصرية مسيئة تقلل من شأن منصبه".

وأضاف عوض، وهو من أصل فلسطيني، أن هذه التصريحات تعكس "استمرار تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم".