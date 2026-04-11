انتقادات تطال ستارمر لعطلته بالتزامن مع تصاعد أزمة إيران

شفق نيوز- لندن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تورط في فضيحة في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران.

وجاء في تقرير لصحيفة "دايلي إكسبريس": "كان ستارمر في عطلة في إسبانيا عندما هدد ترمب بتدمير إيران وهو رئيس الوزراء نفسه الذي قال: لا يمكن تنسيق الإجراءات الدولية من الشاطئ".

وتشير الصحيفة إلى أن "ستارمر كان قد انتقد في السابق حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون عندما كان في عطلة أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث قال آنذاك: "لا يمكن تنسيق الإجراءات الدولية من الشاطئ، لن أبقى في عطلة بينما تسقط كابول".

وفي سياق متصل، كان ترمب قد قال الثلاثاء الماضي، مع اقتراب انتهاء مهلة الإنذار الموجهة لإيران بشأن التوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز، إن الحضارة الإيرانية قد "تنتهي بشكل لا رجعة فيه".

وأعلن الرئيس الأميركي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن المفترض أن تنطلق اليوم السبت، المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد الهدنة التي بدأت فجر الأربعاء الماضي، حيث توقف إطلاق النار في الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ويترأس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وفد واشنطن إلى المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

بينما يترأس وفد طهران محمد باقر قاليباف (رئيس مجلس الشورى الإسلامي)، بالإضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.