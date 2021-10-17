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انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من مكب للنفايات في ليبيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-17T05:11:31+0000
انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من مكب للنفايات في ليبيا

شفق نيوز/ انتشل أعضاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 35 جثة مجهولة الهوية من سبعة مواقع بـ"مكب القمامة العام في ترهونة".

وأظهرت إحصائية صادرة، عن الهيئة، تنفيذ 245 حقل اختبار بموقع "مكب القمامة العام بترهونة"، واكتشاف خمس مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين.

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار، إن "البعثة تؤكد جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020".

وأضاف، في مؤتمر صحفي بجنيف لمناسبة إطلاق تقرير البعثة، أنه لا يمكن أن تقدم البعثة ما سماه "المتورطين في الجرائم حتى الآن"، مشيرًا إلى أن هناك "أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي".

وتحدث التقرير عن أن "الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية".

أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، وحسب الخبيرة تشالوكا بياني، "يتعرضون لكل أنواع العنف «في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتاجرين".

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