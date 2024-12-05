انتشال جثامين 16 قتيلاً في جنوب لبنان واسرائيل تواصل الخروقات

شفق نيوز/ انتشل الدفاع المدني اللبناني، اليوم الخميس، جثامين 16 قتيلا من تحت الأنقاض في 3 بلدات بمحافظة الجنوب، في حين واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته في اليوم التاسع لوقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الدفاع المدني واصل عمله في البحث، وتفقد عددا من قرى وبلدات قضاء صور (محافظة الجنوب) التي كانت عرضة للمواجهات مع العدو الإسرائيلي منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار".

وأضافت أن "الدفاع المدني تمكن من انتشال 9 شهداء من بلدة شمع و6 من بلدة البياضة وشهيد من الناقورة".

وصباح الخميس، توجهت فرق الدفاع المدني إلى هذه البلدات مصطحبة آليات ضخمة لاستكمال عملية البحث عن شهداء، وفق الوكالة.

هذا وقد تعرضت فرق الدفاع المدني في بلدة الناقورة جنوب لبنان، ظهر الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي لإجبارها على الانسحاب خلال رفعها الأنقاض بحثا عن قتلى جراء العدوان الإسرائيلي، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرّض فرق الدفاع المدني اللبناني في الناقورة لـ"قصف مدفعي مُعاد (إسرائيلي) خلال عملها على رفع الأنقاض والبحث عن شهداء"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية فجرت مسيرة مفخخة بالقرب منهم، مما دفعهم إلى الانسحاب.

ومنذ فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.