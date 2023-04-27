انتشال الجثث متواصل.. "الصوم حتى الموت" مستمر للقاء "الرب"

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الكينية، يوم الخميس، مواصلة انتشال الجثث المرتبطة بجماعة دينية تدعو إلى الصيام الشديد حتى الموت، للقاء "يسوع" في غابة شاكاهولا شرق البلاد، بعدما بلغ عدد الوفيات نحو 100 شخص.

وبدأ تحقيق شامل بشأن مجموعة "غود نيوز إنترناشيونال تشرتش" برئاسة بول ماكينزي نثينغي الذي قال إن "الموت جوعا يرسل الاتباع إلى الله".

وأوقف ماكينزي، بعدما سلم نفسه للسلطات في 14 أبريل/نيسان، خلال العمليات الأولى للشرطة في الغابة، ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء في الثاني من مايو/أيار المقبل.

ويرأس بول ماكينزي نثينغي جماعة دينية مسيحية إنجيلية أسسها عام 2003، تحمل اسم " غود نيوز إنترناشيونال تشورتش"، أو "Good News International church"، ويدعو إلى الصيام عن الطعام حتى الموت للقاء المسيح، على حد مزاعمه.

وسبّب الكشف عما يسمى الآن "مذبحة غابة شاكاهولا" صدمة في كينيا وأثار دعوات إلى قمع الطوائف في الدولة ذات الغالبية المسيحية.