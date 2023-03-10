انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لفترة ثالثة

شفق نيوز/ فاز الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بفترة رئاسة ثالثة مدتها خمسة أعوام اليوم الجمعة، ليحكم قبضته على السلطة كأقوى زعيم يحكم البلاد منذ ماو تسي تونغ.

وصوت البرلمان الصيني المؤلف من قرابة ثلاثة آلاف عضو بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين على انتخاب شي (69 عاما) ليرأس البلاد في انتخابات خلت من أي مرشح آخر.

وكان شي جين بينغ حصل في أكتوبر على تمديدٍ لمدة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبين الأهم في سلم السلطة في البلاد.