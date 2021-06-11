انتخاب دولة عربية خليجية عضواً في مجلس الأمن الدولي

شفق نيوز/ انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، دولة الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إثر حصولها على 171 صوتا.

وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن "انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023 يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على "تويتر"، أنه "انطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية".

انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها..وانطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها ،ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 11, 2021

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة يتولّى المجلس المكون من 15 عضوًا (5 دائمون و 10 غير دائمين) صون السلم والأمن الدوليين، وعلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية الامتثال لقراراته.

ويحدد المجلس ما إذا كان أي عمل تقوم به إحدى الدول الأعضاء يشكل تهديدًا للسلم أو عملًا من أعمال العدوان، ويمكنه بناءً على ذلك اتخاذ مجموعة من التدابير، تشمل الإذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين.