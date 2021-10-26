انتخاب "حسن بن عبد الله الغانم" رئيساً لأول برلمان قطري

شفق نيوز/ فاز "حسن عبد الله الغانم"، اليوم الثلاثاء، برئاسة أول برلمان منتخب في قطر بعد حصوله على 37 صوتاً، فيما تحصل منافسه على رئاسة البرلمان مبارك الكواري على 13 صوتا فقط.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في كلمته عن أول برلمان منتخب في البلاد قائلا: "ندرك جميعاً أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جـانـب السلـطتـين التنفيـذيـة والقضائيـة".

وشدد على أهمية نبذ العصبية والقبلية، وقال: "المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة واجبات وليست حقوق فقط".

وأردف أن "هذا لا يتطلب عملاً تشريعياً فحسب، بل أيضاً اجتماعياً وتربوياً مكثفاً، ولا سيما في مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية".

وفي 2 تشرين الاول الجاري، أجريت انتخابات مجلس الشورى القطري كأول انتخابات تشريعية في البلاد، بمشاركة 63.5 بالمئة من إجمالي الناخبين.

ويتشكل المجلس من 45 عضوا، تم انتخاب 30 منهم عبر الاقتراع المباشر، فيما عيّن أمير البلاد، الـ15 الباقين.

وحضر افتتاح جلسات البرلمان الجديد أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء خالد بن خليفة، وعدد من الشيوخ والوزراء والأعيان.‪‪