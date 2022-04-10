انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماكرون وذات الأصول المصرية يخوضان جولة الحسم

شفق نيوز/ أغلقت صناديق الاقتراع بفرنسا، مساء الأحد، حيث أظهر فرز أصوات الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد حصوله على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، ثانية بنسبة 23.3٪، وهي امرأة لها أصول من صعيد مصر، وفقاً لما ذكرته بوقت سابق، إذ أن والدة جدتها كانت تُدعى بولين، وهي قبطية من جنوبي مصر.

هذا وحصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون على 20.1٪ من الأصوات.

وشهد السباق الانتخابي في الجولة الأولى منافسة شديدة، انحصرت بين ايمانويل ماركون، ومارين لوبان، إذ من المقرر إجراء الجولة الثانية والحاسمة من الاقتراع في 24 من شهر أبريل/نيسان الجاري، ويتولى الفائز بالجولة الثانية منصبه رئيسًا للبلاد في 13 مايو/أيار المقبل.

وخلف ماكرون ولوبان، في السباق الانتخابي، وفقا لنتائج الانتخابات الأولية، المرشح اليساري، زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون، الذي انتهت آماله في التأهل إلى الجولة الثانية.

وكان الناخبون في فرنسا، قد توجهوا صباح يوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس جديد يقود البلاد للسنوات الخمس المقبلة.

ويشارك في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، 12 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون (الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية لأول مرة منذ عهد جان شيراك) ومنافسته الرئيسية، زعيمة "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان.

وسجل نحو 48.7 مليون ناخب في عموم فرنسا أنفسهم للمشاركة في الانتخابات، بينما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 65٪.