انتحار أحد مبتكري القنبلة النووية الحرارية السوفييتية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام روسية، يوم الخميس، بانتحار العالم السوفييتي الروسي غريغوري كلينيشوف، أحد مبتكري القنبلة النووية الحرارية السوفيتية من طراز RDS-37، عن عمر يناهز الـ92 عاما.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن كلينيشوف قد عثر عليه (الأربعاء)، "منتحرا"، في شقته وسط العاصمة موسكو في شارع كوسموداميانسكايا نابيريجنايا، كما عثر على رسالة وداع لعائلته بجوار جثمانه.

وولد غريغوري كلينيشوف عام 1930، وهو عالم في الفيزياء والرياضيات "العلوم الفيزياء الرياضية"، وحائز على جائزة لينين لعام 1962، حيث ساهم في ابتكار أول قنبلة نووية حرارية سوفييتية من مرحلتين RDS-37، كما طور عدة أنواع من القنابل النووية الحرارية الأخرى.

المصدر: موقع RT + تاس