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مقتل دبلوماسيين روس بهجوم انتحاري استهدف سفارة موسكو في كابل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-05T08:31:16+0000
مقتل دبلوماسيين روس بهجوم انتحاري استهدف سفارة موسكو في كابل

شفق نيوز/ قالت الشرطة الأفغانية، الاثنين، إن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابل، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وقال مولوي صابر، قائد منطقة الشرطة التي وقع فيها الهجوم لرويترز "تعرف حراس السفارة الروسية (طالبان) على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه".

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابل بتفجير وقع بالقرب من بوابتها صباح اليوم.

ونقلت رويترز عن وكالة تاس الروسية قولها إن دبلوماسيا روسيا وعنصر من أمن السفارة أصيبا جراء التفجير.

كذلك ذكرت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان أن "التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة لتسلم وثائق مواطنين أفغان".

ووفقا لشهود العيان، "لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم وأصيب آخرون بجروح".

وفي نفس السياق أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التفجير وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في كابول.

ووصف المصدر ذاته الوضع الأمني في المدينة بالصعب.

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