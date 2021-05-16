امين عام الامم المتحدة "مصدوم" بعدد الضحايا المدنيين في غزة

شفق نيوز/ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاحد، الأعمال القتالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بـ"المروعة للغاية"، معرباً عن صدمته بعدد القتلى المدنيين في غزة جراء ضربات إسرائيل.

وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم، إن الأعمال القتالية المستمرة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية "مروعة للغاية"، مشيرا إلى أنه "مصدوم" بعدد الضحايا بين السكان الفلسطينيين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى أن "السبيل الوحيد إلى الأمام يتمثل في العودة إلى المفاوضات بهدف إقامة دولتين لتتعايشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع الاعتراف المتبادل لبعضهما بعضا، واعتبار القدس عاصمة لكلا الدولتين بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة".

وشدد على أن تصاعد التوتر حول قطاع غزة قد يؤدي إلى نشوب أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة برمتها.

وأكد غوتيريش أنه لا بد من وقف القتال على الفور، ودعا كل الأطراف للسماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها.

وأضاف أن الأمم المتحدة تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 أيار الحالي، تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 188 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 55 طفلا، إضافة إلى نحو 1230 جريحا، بينما قتل العشرات باشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 50 آخرين.