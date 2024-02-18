اميركا تشن 5 هجمات على مواقع للحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأحد، أنها نفذت خمس ضربات جديدة على أهداف "كانت تمثل تهديدا وشيكا" في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان نشرته على منصة أكس وتابعته وكالة شفق نيوز؛ "بين الساعة 3:00 وحتى الساعة 8:00 مساء (بتوقيت صنعاء)، يوم 17 فبراير، نفذت القيادة المركزية الأميركية خمس ضربات بنجاح في إجراء للدفاع عن النفس ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وسفينة تحت الماء (UUV)، وسفينة سطحية (USV) غير مأهولتين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون والمدعومة من إيران في اليمن".

وأشار البيان إلى أن "هذا هو أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر".

وأضافت القيادة المركزية أنها قررت أن هذه الأهداف "تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

واعتبرت "سنتكوم" أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

وكانت القوات الأميركية والبريطانية قد دخلت منذ أسابيع في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، فقصفت مواقع تابعة لهم عدة مرات.ويشن الجيش الأميركي منفردا بين الحين والآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق من داخل اليمن.

ومنذ نوفمبر، أعلن الحوثيون بدء استهدافهم سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، وذلك "تضامنا" مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وأجبرت هجماتهم العديد من شركات الشحن على تعليق عبور سفنها في هذه المنطقة التي يمر بها 12 في المئة من التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، أعادت واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة "إرهابية"، وشكلت تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر هدفه "حماية" حركة الملاحة البحرية.