امطار وسيول تجتاح اسطنبول

شفق نيوز/ شهدت مناطق في تركيا على رأسها مدينة إسطنبول، مساء الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، مما تسبب بإعاقة حركة المرور وإلغاء رحلات جوية.

وأظهرت مشاهد عبر مواقع التواصل، جانباً من السيول والفيضانات التي أحدثتها الأمطار في مدينة إسطنبول وكركالة- كرك قلعة، حيث وثقت تعطل حركة المرور وتسرّب المياه إلى داخل محطة ميترو أنفاق بإسطنبول.