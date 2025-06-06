امرأة فرنسية تقاضي إسرائيل بتهمة "الإبادة"

شفق نيوز/ رفعت امرأة فرنسية شكوى إلى القضاء تتهم فيها إسرائيل بجريمة "الإبادة" بعد مقتل حفيدين لها في قطاع غزة قبل عامين.

وقال محامي الجدة أرييه أليمي، إن موكلته تتهم السلطات الإسرائيلية بأنها مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في القطاع المحاصر. وبناء على ذلك، قدّمت شكوى في فرنسا ضد مجهول تطال إسرائيل بتهمة القتل وارتكاب إبادة.

وتتعلق هذه الشكوى المدعومة من رابطة حقوق الإنسان، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر البالغين 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضافت الوكالة أن حمل الطفلين للجنسية الفرنسية قد يساهم في إجبار القضاء الفرنسي على الفصل في هذه الاتهامات بالإبادة الجماعية والتي ترفضها إسرائيل بشكل قاطع وتعتبرها "شائنة".

يأتي هذا بينما أظهرت بيانات جمعتها منظمات إنسانية ونشرتها الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في قطاع غزة زادت بما يقرب من ثلاثة أمثال منذ وقف إطلاق النار في وقت سابق من العام الحالي عندما تدفقت المساعدات بحرية أكبر.

وصدر التقرير في وقت يخضع فيه توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني لفحص مكثف بسبب عمليات إطلاق نار أسفرت عن سقوط قتلى بالقرب من مواقع منظومة جديدة لتوزيع الإمدادات تدعمها الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة "رويترز".

يذكر أن الأرقام التي تخرج من المستشفيات والمراكز الطبية تكشف عن واقعٍ صادم يعاني منه أطفال غزة، وتؤكد أنهم أكثر المتضررين من الحرب المستمرة منذ أشهر طويلة.

إذ أظهر تحليل أجرته مجموعة التغذية التي تضم وكالات تابعة للأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى، أن نحو 5.8 في المائة من أصل 50 ألف طفل دون سن الخامسة تم فحصهم في النصف الثاني من شهر أيار/ مايو الماضي جرى تشخيصهم بسوء التغذية الحاد.

وجاء في التحليل أن تلك النسبة ارتفعت من 4.7% في أوائل أيار/ مايو، وبما يعادل ثلاثة أمثال مقارنة بشباط/ فبراير الماضي خلال فترة توقف القتال.

ومع بداية العام الجاري، أعلنت وكالة تابعة للأمم المتحدة، أن الحرب في غزة كانت مدمرة بالنسبة للأطفال، حيث قتل فيها أكثر من 13 ألف طفل فلسطيني، فضلا عن إصابة نحو 25 ألفاً، كما نقل أكثر من 25 ألفاً آخرين إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، إلا أن العدد قد ازداد طبعاً بعد عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية.