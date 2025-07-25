امريكا.. مقتل وإصابة شخصين بإطلاق نار داخل حرم جامعي

شفق نيوز- متابعة

أعلنت جامعة نيو مكسيكو الأمريكية، يوم الجمعة، أن شخصا لقى حتفه وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار، في حرم الجامعة بمدينة ألبوكيركي.

وذكرت الجامعة في بيان، انه "في الساعات الأولى من صباح يوم 25 يوليو(تموز) 2025، تلقت شرطة جامعة نيو مكسيكو، بلاغا عن إطلاق نار في مجمع "كاساس ديل ريو"، الواقع في عنوان 420 ريدوندو درايف شمال شرق ألبوكيركي".

وتابع البيان: "عند وصول رجال الشرطة، عُثر على شخصين أصيبا بطلقات نارية، أحد الضحايا فارق الحياة، بينما أصيب الآخر بجروح غير خطيرة"، وأشارت الجامعة إلى أن "المشتبه به ما زال طليقا، وقد يكون لا يزال موجودا داخل الحرم الجامعي".

وتعاني مختلف الولايات الأمريكية من ارتفاع معدل حوادث إطلاق النار، حتى أن شرطة مدينة نيويورك احتفلت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدم وقوع حادث إطلاق نار لمدة 5 أيام متواصلة، وهو ما لم يتحقق منذ 30 عاما، وأشارت الشرطة عبر منصة "إكس"، إلى أن "هذه أطول فترة مرت دون وقوع حادث إطلاق نار".

ولم يدم هذا الإنجاز طويلا، فبعد مرور 4 دقائق فقط من نشر المنشور، أصيب رجل يبلغ من العمر 34 عاما برصاصات متعددة في حي "بروكلين" في نيويورك، وفقا لوسائل إعلام غربية، وقالت شرطة نيويورك إن الضحية نُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة.