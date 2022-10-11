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امريكا لإيران: نراقبكم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-11T05:58:18+0000
امريكا لإيران: نراقبكم

شفق نيوز/ قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين في إيران، وأنها "ستحاسب" كل من يحاول إسكات أصواتهم بالقوة.

وحذر ساليفان عبر "تويتر" من أن "العالم يراقب ما يحدث في إيران"، وأضاف: "خلال نهاية الأسبوع، قُتل بالرصاص متظاهرون أبرياء، بينهم فتاة. الرئيس الإيراني شبّه المتظاهرين بـ/الذباب/".

وأكد ساليفان أن "هؤلاء المتظاهرين هم مواطنون إيرانيون، تقودهم نساء وفتيات، يطالبون بالكرامة والحقوق الأساسية. نحن نقف إلى جانبهم، وسنحاسب أولئك الذين يستخدمون العنف في محاولة عبثية لإسكات أصواتهم".

وسبق للبيت الأبيض، أن وصف الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني التي كانت معتقلة لدى شرطة الأخلاق، بـ"المقلقة والمروعة"، الأمر الذي اعتبرته  طهران بانتهاج الغرب سياسة ازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والمرأة.

 

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