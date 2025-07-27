امريكا.. حادثة طعن دامية داخل متجر تخلف 11 مصاباً

شفق نيوز- ميشيغان

أعلنت السلطات الأميركية، يوم الاحد، أن حادثة طعن مروّعة وقعت داخل أحد متاجر سلسلة “وول مارت” في مدينة ترافيرس سيتي بولاية ميشيغان، وأسفرت عن إصابة 11 شخصاً، بينهم 6 حالات وصفت بالحرجة.

وأوضحت شرطة ولاية ميشيغان أن "مشتبهاً به تم توقيفه فور وقوع الحادث، مشيرةً إلى أن مكتب مأمور مقاطعة غراند ترافيرس يتولى التحقيق، فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة قيد التحقق، وقد طُلب من السكان تجنب المنطقة مؤقتاً".

وأكدت شركة “مونسون للرعاية الصحية” أن "جميع المصابين يتلقون العلاج في أكبر مستشفياتها بشمال الولاية، وأن الطواقم الطبية تتابع حالتهم عن كثب، في حين قالت المتحدثة باسم المستشفى، ميغان براون، إن الإصابات ناجمة عن الطعن، مشيرةً إلى أن خمس حالات وُصفت بالخطيرة، إلى جانب ست حالات حرجة".

من جانبه، صرّح مايكل شيا، مأمور المقاطعة، أن السلاح المستخدم في الهجوم يبدو أنه “سكين قابل للطي”، فيما قالت شركة “وول مارت” إنها تتعاون مع الجهات الأمنية، مكتفية بإحالة الاستفسارات إلى الشرطة.