سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

امريكا تقتل قيادياً بارزاً في القاعدة بسوريا: تهديدات التنظيم تصل للعراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-23T04:37:28+0000
امريكا تقتل قيادياً بارزاً في القاعدة بسوريا: تهديدات التنظيم تصل للعراق

شفق نيوز/ أعلن الكولونيل جون ريجسبي، المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، ليلة السبت، أن غارة جوية أميركية في إدلب شمال غربي سوريا قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد مطر.

وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية أنه ليس لديهم لدينا ما يشير إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين نتيجة الضربة التي نفذت باستخدام طائرة مسيّرة.

وأكد ريجسبي أن تنظيم القاعدة لا يزال يمثل تهديدًا لأميركا وحلفائها، وأن واشنطن لن تسمح بأن يستخدم تنظيم القاعدة سوريا ملاذا آمنا لمعاودة نشاطه والتنسيق مع الجهات الخارجية والتخطيط للعمليات الارهابية.

وأشار إلى أن تهديدات مسلحي تنظيم القاعدة في سوريا تصل إلى العراق ودول أخرى، وأن التخلص من هذا القائد البارز للقاعدة، سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ هجمات عالمية، تهدد مواطني الولايات المتحدة وشركائها والمدنيين الأبرياء.

وختم المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية تصريحه بالقول إن "الولايات المتحدة ستستمر في استهداف أعضاء القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى الذين ينوون إلحاق الضرر بالمصالح الأميركية".

related

امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

Date: 2019-08-20 15:14:27
امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

انسحاب نحو 50 جندياً أمريكياً مع عشرات الآليات من الحسكة

Date: 2019-10-10 12:50:28
انسحاب نحو 50 جندياً أمريكياً مع عشرات الآليات من الحسكة

امريكا تعلن مقتل قياديين كبيرين بداعش احدهما "والي شمال" بغداد

Date: 2020-05-23 07:44:23
امريكا تعلن مقتل قياديين كبيرين بداعش احدهما "والي شمال" بغداد

عضوا خلية "بيلتز" ينكران التهم الموجهة اليهما بقتل امريكيين

Date: 2020-10-10 05:01:39
عضوا خلية "بيلتز" ينكران التهم الموجهة اليهما بقتل امريكيين

الحرس الثوري يشيد بتشكيل "قوات شعبية" في العراق و"هزيمة" السياسة الامريكية

Date: 2019-08-14 12:03:05
الحرس الثوري يشيد بتشكيل "قوات شعبية" في العراق و"هزيمة" السياسة الامريكية

خلاف تركي امريكي على اقامة منطقة امنة في سوريا

Date: 2019-09-11 08:01:15
خلاف تركي امريكي على اقامة منطقة امنة في سوريا

أمريكا تعلن ابقاء 600 جندي لها في سوريا

Date: 2019-11-14 08:56:41
أمريكا تعلن ابقاء 600 جندي لها في سوريا

امريكا تدرس خيارات لمساعدة تركيا في إدلب السورية

Date: 2020-02-29 06:39:34
امريكا تدرس خيارات لمساعدة تركيا في إدلب السورية