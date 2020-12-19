سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

امريكا تقترب من اطلاق لقاح جديد لكورونا أكثر فاعلية من "مودرينا" و "فايزر"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-19T04:42:25+0000
امريكا تقترب من اطلاق لقاح جديد لكورونا أكثر فاعلية من "مودرينا" و "فايزر"

كشفت شركة "جونسون أند جونسون" الأميركية للصناعات الدوائية، عن استعدادها لبدء المراحل الأخيرة من تجارب لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأنها تتوقع ظهور البيانات المرحلية المرتبطة بالتجارب في نهاية يناير القادم.

ونجحت جونسون أند جونسون مؤخرا باستقطاب 45 ألف متطوع للمشاركة في التجارب السريرية للقاحها.

ووفقا لبيان الشركة، حال ارتفاع معدل الإصابات بعدوى كورونا في الدول التي تجري تجاربها فيها دون المقدرة على استقطاب عدد أكبر من المتطوعين.

ورغم تأخرها عن منافستيها، "فايزر" و"موديرنا" بطرح اللقاح، إلا أن لقاح جونسون يتميز بأن متلقيه لا يحتاج سوى لجرعة واحدة، الأمر الذي لم تحققه أي شركة أميركية حتى اليوم.

وتتوقع الشركة حصول لقاحها على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء في فبراير القادم.

وقالت إن طلبات ترخيص استخدام سيتم تقديمها في دول مختلفة حول العالم بالتوازي مع تقديمها في الولايات المتحدة.

ووفقا لتفاصيل نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، من المحتمل أن يقدم لقاح جونسون الحماية لمستخدميه خلال أسابيع من تلقيه، بينما يصل الأمر إلى نحو شهر لتصل لقاحات فايزر وموديرنا إلى ذروة مفعولها الوقائي.

واتفقت الولايات المتحدة مع جونسون أند جونسون على شراء 100 مليون جرعة من لقاحها، وشمل العقد خيار شراء 200 مليون جرعة إضافية.

 

related

المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

Date: 2020-11-15 05:18:43
المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

تعليمات امريكية قد تؤخر موعد اطلاق لقاح كورونا

Date: 2020-09-24 04:53:03
تعليمات امريكية قد تؤخر موعد اطلاق لقاح كورونا

امريكا تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا

Date: 2020-12-13 04:59:29
امريكا تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا

نتائج مبشرة.. أمريكا تكشف الآثار الجانبية للقاح "فايزر"

Date: 2020-12-08 17:01:55
نتائج مبشرة.. أمريكا تكشف الآثار الجانبية للقاح "فايزر"

في أمريكا.. "مجموعة سرية" تتحكم بمصير لقاحات كورونا

Date: 2020-10-03 13:18:33
في أمريكا.. "مجموعة سرية" تتحكم بمصير لقاحات كورونا

العالم على موعد في العاشر من الشهر المقبل بشأن لقاح كورونا

Date: 2020-11-21 04:56:50
العالم على موعد في العاشر من الشهر المقبل بشأن لقاح كورونا

نيويورك تسجل 4 الاف حالة وفاة "اضافية بكورونا وترامب "ينتقم"

Date: 2020-04-15 07:45:18
نيويورك تسجل 4 الاف حالة وفاة "اضافية بكورونا وترامب "ينتقم"

"فايزر" تزف نبأً ساراً: لقاح كورونا قد يُطلق قبل نهاية العام الحالي

Date: 2020-11-19 05:03:32
"فايزر" تزف نبأً ساراً: لقاح كورونا قد يُطلق قبل نهاية العام الحالي