امريكا تفرض عقوبات على روسيا وإيران

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الخميس، عقوبات على جهاز الأمن الداخلي الروسي، ووحدة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المسؤول أن العقوبات الجديدة تأتي على خلفية اتهام الولايات المتحدة للجهتين بالمسؤولية أو التواطؤ في احتجاز غير مشروع لمواطنين أمريكيين في الخارج.

واستهدفت العقوبات أيضا أربعة من كبار القادة في الوحدة، على الرغم من أن أحدهم على الأقل كان قد خضع بالفعل لعقوبات أمريكية سابقة.