امريكا تعلن وصول قوات بـ"قدرات عالية للمنطقة" وتوجه رسالة "ردع"

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الاميركية، يوم الثلاثاء، وصول وصول حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وقالت القيادة في بيان، إن "وصول حاملة الطائرات هدفه ردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع دائرة هذه الحرب".

واوضح ان "قوات البحرية الأمريكية التي وصلت تشمل حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد (78 CVN) مع 8 أسراب من الطائرات لاغراض الدعم والهجوم. وطراد الصواريخ الموجهة من طراز تيكونديروجا يو إس إس نورماندي (60 CG) وكذلك المدمرة ذات الصواريخ الموجهة (116 DDG) و يو إس إس راماج (61 DDG) و يو إس إس كارني (64 DDG) ويو إس إس روزافلت (80 DDG)".

واشارت الى "استمرار الجهود لتعزيز القدرات الأمريكية ، لضمان قابلية التحرك بصورة سريعة الى مسرح العمليات من قبل القوات الجوية الأمريكية للمقاتلات الـ إف-15 وإف-16 وأيه-10 بالاضافة الى الاسراب المقاتلة المتواجدة في المنطقة".

وقال الجنرال مايكل "إريك" كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن "وصول هذه القوات ذات القدرات العالية إلى المنطقة يوجه رسالة ردع واضحة بعدم استغلال الموقف الحالي من قبل اي طرف معادي لاسرائيل."