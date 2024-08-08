امريكا تعلن وصول طائرات "إف-22" إلى المنطقة لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الخميس، وصول طائرات "إف-22" إلى المنطقة كجزء من تعزيزات أمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، إن "طائرات إف ـ 22 وصلت إلى المنطقة للتخفيف من إمكانية التصعيد الإقليمي".

ويتأهب منطقة الشرق الأوسط لموجة جديدة محتملة من الهجمات من جانب إيران وحلفائها في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في طهران وقائد كبير في جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن مسؤولين أميركيين على اتصال مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وإن هناك "اتفاقا بالإجماع" على أنه لا ينبغي لأي طرف القيام بأي إجراءات تؤدي إلى تصعيد الوضع.