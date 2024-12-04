امريكا تعلن تدمير اسلحة وذخائر شرق سوريا

شفق نيوز/ دمرت القوات الأميركية منصات إطلاق صواريخ محمولة على متن شاحنات ودبابة وقذائف هاون أمس الثلاثاء في شرق سوريا.

وقال الناطق باسم البنتاغون الميجر جنرال بات رايدر في مؤتمر صحفي إن هذه الأسلحة "كانت تشكل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف"، في إشارة إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وأضاف "ما زلنا في صدد تحديد الجهة التي كانت تستخدم هذه الأسلحة، لكننا نعلم أن هناك ميليشيات مدعومة من إيران في المنطقة نفذت هجمات" في الماضي.

وينشر الجيش الأميركي نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في إطار التحالف الذي شُكل عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش".