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امريكا تعتقل صيدلانياً حاول افساد 500 جرعة من لقاح كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-02T05:09:18+0000
امريكا تعتقل صيدلانياً حاول افساد 500 جرعة من لقاح كورونا

اعتقلت السلطات في ولاية ويسكونسن الأميركية صيدلانيا اتُهم بإفساد أكثر من 500 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل متعمد، وفقا لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

واعتقل الصيدلاني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بتهم تعريض السلامة العامة بشكل متهور للخطر، والغش، وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وأثارت الحادثة الغضب في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي يتم توجيه الإمدادات المحدودة من اللقاح إلى الفئات المعرضة لمخاطر أكبر من المرض.

ووفقا للسلطات، بلغت قيمة الجرعات التي حاول الصيدلاني إفسادها 11 ألف دولار.

ووفقا للمسؤولين الصحيين، فإن العبث بتلك الجرعات سيؤخر تلقي مئات الأشخاص للقاح.

وتمكن العاملون في مركز "أورورا" الصحي في الولاية من إنقاذ بعض الجرعات كونها قادرة على البقاء لمدة 12 ساعة في حرارة الغرفة، إلا أنهم اضطروا للتخلص من مئات منها.

وقال المركز الصحي، في بيان، "نعتقد أن التقليح هو وسيلتنا للتخلص من الوباء، ونحن أكثر من مستائين بخصوص أفعال هذا الشخص والتي ستؤدي إلى تأخير اللقاح عن 500 شخص، لقد كان هذا انتهاكا لقيمنا الجوهرية"، وفقا لما نقلت إذاعة "NPR" الأميركية.

وقبل القبض عليه، تم فصل الصيدلاني من عمله في المركز الصحي جراء فعلته.

ولابد من أن تحفظ جرعات اللقاح التي عبث بها الرجل في درجة حرارة بين 36 إلى 46 فهرنهايت.

وتم منح 47 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى ولاية ويسكونسن منذ أن انطلاق عمليات التلقيح في الولايات المتحدة، على مدار الأسبوعين الماضيين.

وسجلت ويسكونسن، الخميس، 4212 حالة إصابة جديدة بعدوى كورونا، بالإضافة إلى 50 حالة وفاة جراء المرض، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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