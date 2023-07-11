امريكا تطالب اوكرانيا بـ"إصلاحات" في الجيش والديمقراطية لتسريع انضمامها إلى الناتو

شفق نيوز/ طالبت الخارجية الامريكية، يوم الثلاثاء، أوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا منذ عام ونصف بمزيد من "الإصلاحات" في الجيش والديمقراطية لتسريع انضمامها الى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، إن "أوكرانيا أحرزت تقدما بشأن عضوية الناتو لكن يتعين عليها القيام بالمزيد كإصلاحات في الجيش والديمقراطية".

وأضاف ان "انضمام السويد وفنلندا للناتو يبعث رسالة لروسيا مفادها أن الحلف أقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى".

ولفت الى ان "قمة الناتو ستقدم دعما سياسيا وعمليا قويا لأوكرانيا ومزيدا من التقدم نحو عضوية الحلف".

لكن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قالت إنه "لا يمكن ضم أوكرانيا إلى الناتو خلال الحرب".

وأشارت في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية، إلى ان "أولويتنا في قمة الناتو تشمل استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا".

كما ابدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، "دعماً لتزويد تركيا بمقاتلات إف 16"، ورحبت بقرار تركيا بشأن انضمام السويد إلى الناتو".