امريكا تسقط المنطاد الصيني بضربات جوية وتبدأ عملية لاستعادة حطامه

شفق نيوز/ أسقطت الولايات المتحدة الاميركية، مساء يوم السبت، المنطاد الصيني التجسسي، وبدأت عملية لاستعادة حطامه.

ونقلت صحيفة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد الصيني".

وأضافت الصحيفة، ان "الولايات المتحدة اسقطت المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية وبدأت عملية لاستعادة الحطام".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

وجاء تصريح بايدن ردا على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق بأنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأميركية.