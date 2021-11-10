امريكا تسجل أعلى معدل للتضخم منذ 30 عاما

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات التي يعتمد عليها المستهلكون يوميا بوتيرة أسوأ من المتوقع، مسجلة أعلى معدل تضخم في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

وذكرت شبكة CNBC، أن مؤشر أسعار المستهلك، والذي يقيس أسعار مجموعة من المنتجات تتراوح مثل الوقود والرعاية الصحية وسلع البقالة والإيجارات، قفز في أكتوبر بنسبة 6.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وهذا أكبر معدل منذ ديسمبر عام 1990، وذلك مقارنة بتوقعات أشارت إلى 5.9%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% مقابل توقعات بـ0.6%.

وفي السياق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفاع معدلات التضخم السنوية، قائلا: "التضخم السنوي الأمريكي يخالف التوقعات في أكتوبر، ويصعد إلى أعلى مستوى في 30 عاما ليسجل 6.2%"، مجددا التزامه بـ"استقلالية المكتب الفيدرالي الأمريكي لرصد التضخم ومكافحته".